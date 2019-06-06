Korkunç iddia!

CANLARINI ZOR KURTARDILAR

Bodrum'da önceki gün yaşanan bir kaza, medya dünyasını ayağa kaldırdı. Üç magazin muhabirinin görev yaptığı tekne, Maçakızı'na ait sürat teknesinin çarpması sonucu battı. Gazeteciler canlarını zor kurtarırken, kaptan Osman Demirkoz ağır yaralandı. Olayın ardından MGD sert bir açıklama yaparak olayı kınadı.



ARKASINA BİLE BAKMADI

MGD yönetimi, açıklamasında duruma şöyle tepki gösterdi: Maçakızı Otel'in sürat teknesi, olay anında dümen kırmayarak, sürat kesmeyerek adeta terör estirmiştir. Teknenin arkasına dahi bakmadan gitmesi, akla 'Kasıtlı mı yapıldı?' sorusunu getirmektedir. Olay adeta bir cinayet girişimi görüntüsü vermektedir. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız.



BU İŞİN SONU ÇOK TEHLİKELİ

Gazeteci arkadaşların verdiği ifadelere göre; görüntü alınmasını engellemeye yönelik bir 'kasıt' olma ihtimali yüksek... Eğer öyleyse durum çok vahim demektir. Ortada gerçekten bir kasıt varsa, birilerinin şiddetle cezalandırılması gerekir

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