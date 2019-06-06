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Yapımcı ’den oyuncu adayına cinsel taciz!

Kendisini oyunculuk alanında geliştirmek isteyen 22 yaşındaki Rus öğrenci, sosyal medya üzerinden tanıştığı ’den yardım isteyince tacize maruz kaldı.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 10:36
Yapımcı Erol Köse’den oyuncu adayına cinsel taciz!

Rus öğrenci Sevinç T. İstanbul'da özel bir üniversitede oyunculuk eğitimi alıyordu. 22 yaşındaki genç kız kendisini oyunculuk alanında geliştirmek ve Türkiye'de tanınmak için sosyal medya üzerinde tanıştığı Erol Köse'den yardım istedi. Köse ile mesajlaşan genç öğrenci iyi derecede Rusça ve İngilizce bildiğini oyunculuk alanında çok iyi yerlere gelebileceğini belirterek Köse ile konuşmaya devam etti. Fakat iddiaya göre Köse genç kızla olan konuşmalarını taciz boyutuna taşıdı.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATTI

Yine iddiaya göre buluşmak için ısrar eden Köse, vize haftasında olan genç kızın stresli ve yoğun bu dönemini atlattıktan sonra buluşabileceğini söylediğinde, "Ben seni rahatlatırım. Ruhunu bedenini her yerini rahatlatacağım" diye karşılık verdi. Bunun üzerine mesaj karşısında şoke olan genç öğrenci 'Ne demek istiyorsun?' şeklinde cevap verince Erol Köse'den cinsel ihtiyaçlarını karşılamak niyetinde olduğuna dair bir cevap aldı. Mesaj çıktıları ile birlikte avukatı Mevcen Yazıcı aracılığıyla savcılığa başvuran genç kadın Köse'den şikâyetçi oldu. Erol Köse hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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Yapımcı Erol Köse’den oyuncu adayına cinsel taciz!
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