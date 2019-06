Rihanna’nın 68’lik marka yüzü

ABD'li 68 yaşındaki JoAni Johnson, ünlü şarkıcı Rihanna'nın lüks giyim markasının yüzü oldu. Bir fotoğrafçı tarafından keşfedilen Johnson, bugün dünyanın en ünlü markalarına mankenlik yapıyor. 3 yıl önce New York'ta bir fotoğrafçının dikkatini çeken Johnson, eşinin ısrarı üzerine fotoğraf çekinme teklifini kabul etti.



EMEKLİLİK YAŞIYORDU

Johnson, "Bir fotoğrafçı yanıma yaklaşıp çekim teklif edince hiç oralı olmadım ama eşim 'Hadi ama ne kaybedersin, kabul et' diyerek beni ikna etti. Bu çekimden birkaç hafta sonra bir mankenlik ajansı telefon açıp beyaz saçlı kadınlarla ilgili bir videoda yer almam için teklifte bulundu. Ancak ben o teklifi de ilk önce istemedim. Yine eşim ikna etti" dedi. Teklifler geldiğinde emeklilik hayatı yaşadığını belirten Johnson, eşinin ısrarıyla teklifleri kabul ederek mankenlik kariyerine başladı. Eşini kasımda kaybeden Johnson, mankenlik kariyerine sarılarak eşinin istediğini yerine getirdiğini söyledi. "Mankenlik benim için bir amaç haline geldi. Artık çok daha zevkle yapıyorum çünkü biliyorum ki, eşim devam etmemi isterdi" diyen Johnson, Allure dergisinin internet sitesine beyaz saçlı olmakla ilgili bir videoda konuk olduktan sonra Eileen Fisher, Tome, Deveaux, CDLM by Chris Peters markalarına mankenlik yaptı. Son olarak Rihanna'nın LVMH ile ortaklaşa ürettiği koleksiyonun mankenliğini yapan 68 yaşındaki beyaz saçlı manken, insanların beden, ırk, yaş ile ilgili önyargılarından kurtulmalarına aracı olduğunu ifade etti.

