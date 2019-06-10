Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 10 Haziran 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 10 Haziran 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 10 Haziran 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Terazi burcunun 210 günlük serüveni" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Jenerasyon gezegenleri 18 derecede gökyüzünde hizalandı! Ortadoğu için kader yeniden yazılıyor. Suudi Arabistan'da yaşanan gelişmeler gündeme gelirken Irak, İran, İsrail ve Suriye ile ilgili olaylar dünya basınına yansıyabilir. Sabahtan akşama değişen gündeme gebeyiz diyor planetler! Kaybolan ve bulunamayan kişilerle ilgili bilgiler ifşa olabilir.

KOÇ: Bugün saat 14:59'dan yarın 03:28'e kadar Ay boşlukta hareket edecek. İş yerinde kullandığın elektronik aletlerin bozulması seni biraz sıkıntıya sokabilir. Sakin kalmaya çalışmalısın! İşinden memnun değilsen, gün içerisinde gelecek teklifi gözü kapalı kabul etmen an meselesi! İlişkin varsa, sevgilinin yardımsever tarafı ile ona bir kez daha âşık olacaksın.

BOĞA: Bugün çalışma alanında, iş arkadaşlarında birçok değişikliğe tanıklık edebilirsin. Sakin ve olgun tavrın sana sosyal hayatında kazanım getirecek. Eğer yeni bir kredi borcuna girmeyi düşünüyorsan ya da yüklü miktarda para harcaman gereken bir işe başlama aşamasındaysan biraz daha beklemende fayda var.

İKİZLER: Bugün sakin kalmayı tercih edebilir, değişken ruh halini kendi içinde yaşamak isteyebilirsin. Önemli anlaşmalar yapmaman, yeni kararlar almaman da fayda olacaktır. Evliysen eşinle aranda bir süredir devam eden gerginlik karşılıklı anlayışla ortadan kalkacak. Yakın bir tarihte ilişkini sonlandırdıysan, eski sevgilinle ilgili yeni gelişmelerden haberdar olabilirsin.