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‘dinleneceğim’ dedi kutlama istemedi

9 Haziran’da 67 yaşına giren , doğum gününü kutlamaktan yorgun düştü. Geçtiğimiz haftadan bu yana sahneye çıktığı her yerde pasta kesen ünlü sanatçıya, dostları ’da da bir kutlama yapmak istedi. Ancak Diva, “Yeter artık sıkıldım, yoruldum” deyip parti teklifini kabul etmedi

Giriş Tarihi: 11.6.2019
Bülent Ersoy ‘dinleneceğim’ dedi kutlama istemedi

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Ramazan Bayramı'nda verdiği dört konserle Kıbrıs, İzmir Çeşme, Antalya ve İstanbul'da sevenlerinin karşısına çıktı. Sahneye çıktığı her mekanda kendisine doğum günü sürprizi hazırlanan Bülent Ersoy, 4 pastayı da sahnede kesti. Gazetecilere "Yaşı olmayan kadınım ben" diyen Diva, konserlerinin bitiminde yakın dostlarının kendisine doğum günü partisi düzenleyeceğini öğrenince "Beni hiç ellemeyin, sürpriz mürpriz istemiyorum, evimde dinleneceğim" dedi. Ersoy ve ekibi, bayramda tam 5 bin 250 km. yol yaptı. Diva, 12 saat sahnede kaldı, 5 günde 20 saat uyuyabildi, 4 ayrı şehirde, 2 ülkede sahneye çıkıp 200 şarkı söyledi.

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Bülent Ersoy ‘dinleneceğim’ dedi kutlama istemedi
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