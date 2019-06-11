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Sanat dünyasından ’ya tepki: ‘ahlaksızlar’

A Milliler’in Euro 2020 eleme maçı için gittiği ’da havalimanında saatlerce bekletilmesine ve Emre Belözoğlu’na tuvalet fırçası uzatılmasına tepki yağıyor. Bu hakareti kınayan sanatçılar, “Bunun adı ahlaksızlık. Cevabı sahada vereceğiz” dedi

Giriş Tarihi: 11.6.2019
Sanat dünyasından İzlanda’ya tepki: ‘ahlaksızlar’

'HAZMEDİLİR GİBİ DEĞİL'

ESRA EROL: İzlanda'da yaşananlar ülkeme, bayrağıma hakarettir. Hazmedilir gibi değil. Bu aşağılık hareketleri şiddetle kınıyorum.

İBRAHİM TATLISES: Oyunu saha dışına taşımaya çalışanlara en güzel cevabı, bu vatanın aslan evlatları yine sahada verecektir. İnancımız tam, gururla sizi izleyeceğiz.

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DEMET AKALIN: Sinirden uyuyamıyorum. Şanımız, korkutmaya yetmiş. Tüm Türkiye, tek yürek maçı bekliyoruz. Dua edin, kaptan o fırçayı fark etmemiş.

MUSTAFA CECELİ: Milli takım, o fırçaya en münasip cevabı sahada verecektir.

YONCA EVCİMİK: İzlanda, bu ahlak dışı, terbiyesiz tutumun hesabını verir umarım. Efendiliği elden bırakmayan aslanlar, cevabı sahada verecektir.

Türkiye İzlanda maçı öncesi gündem olmuştu... İşte İzlanda ile ilgili o gerçek...

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Sanat dünyasından İzlanda’ya tepki: ‘ahlaksızlar’
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