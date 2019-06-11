Sanat dünyasından İzlanda’ya tepki: ‘ahlaksızlar’

'HAZMEDİLİR GİBİ DEĞİL'



ESRA EROL: İzlanda'da yaşananlar ülkeme, bayrağıma hakarettir. Hazmedilir gibi değil. Bu aşağılık hareketleri şiddetle kınıyorum.



İBRAHİM TATLISES: Oyunu saha dışına taşımaya çalışanlara en güzel cevabı, bu vatanın aslan evlatları yine sahada verecektir. İnancımız tam, gururla sizi izleyeceğiz.

İzlanda'dan A Milli Takım'a saygısızlık! Türkiye İzlanda'ya nota verdi

DEMET AKALIN: Sinirden uyuyamıyorum. Şanımız, korkutmaya yetmiş. Tüm Türkiye, tek yürek maçı bekliyoruz. Dua edin, kaptan o fırçayı fark etmemiş.



MUSTAFA CECELİ: Milli takım, o fırçaya en münasip cevabı sahada verecektir.



YONCA EVCİMİK: İzlanda, bu ahlak dışı, terbiyesiz tutumun hesabını verir umarım. Efendiliği elden bırakmayan aslanlar, cevabı sahada verecektir.