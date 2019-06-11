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Kimse Bilmez dizisindeki rolü için hazırlık kampında...

atv’nin yeni dizisi Kimse Bilmez, bugün seyircisiyle buluşuyor. Merakla beklenen dizinin başrol oyuncularından , rolü için üç aydır kendini hazırlık kampına aldı. Ünlü Hollywood yıldızlarını çalıştıran hocalardan savaş sanatı eğitimleri alan başarılı oyuncunun özellikle yakın dövüş eğitiminde çekilen çok özel fotoğrafları büyük merak uyandıracak.

Giriş Tarihi: 11.6.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 14:34
Keremcem Kimse Bilmez dizisindeki rolü için hazırlık kampında...

Yapımcılığını Baba Yapım, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in üstlendiği Kimse Bilmez'in aksiyon dolu sahneleri için bir süredir özel eğitmenlerle hazırlanan , ekranlarda adeta fırtına estirecek. Esrarengiz bir geçmişe ve sıra dışı yeteneklere sahip olan 'Ali Hoca' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, bir yandan sakin bir karaktere hayat verirken bir yandan da aldığı eğitimlerle yaşanan olaylara karşı savunmacı kimliğini ortaya koyacak.

HOLLYWOOD TADINDA EĞİTİM

Eğitim dönemi boyunca haftanın 5 günü çeşitli dersler alan Keremcem, boks, kick boks, Filipin Savaş Sanatları (Kali) ve ateşli silah temel eğitim dersleri aldı. Ünlü oyuncu Hollywood Aksiyon Koreografi Eğitimi'ni; Fatih Uğurlu'dan, Filipin Savaş Sanatları Eğitimi'ni ise Mert Hüseyin Gürsoy'dan aldı.

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Keremcem Kimse Bilmez dizisindeki rolü için hazırlık kampında...
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