Müge Boz ile Caner Erdeniz Barselona'da evleniyor! İşte Müge Boz ile Caner Erdeniz nikah tarihleri…

Oyuncu Müge Boz sevgilisi Caner Erdeniz'le geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanmıştı. Çiftin nikah tarihi belli oldu! Müge Boz "Havalimanındayız, Barselona'ya gidiyoruz. Çünkü 13 Haziran'da Barselona'da evleneceğiz. Orada çok güzel bir fotoğraf çekimi yapacağız. Günlerdir onun styling çalışmalarını yapıyoruz. Styling bize ait. Gelinliklerimiz, smokinlerimiz uçağa doğru gidiyoruz. Döndüğümüzde bir aile olmuş olacağız" İşte Müge Boz’un o paylaşımları…
Giriş Tarihi: 11.6.2019 16:22Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 16:37
Oyuncu Müge Boz sevgilisi Caner Erdeniz'le geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanmıştı. Çiftin nikah tarihi belli oldu!