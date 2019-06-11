Haberler > Günaydın Haberleri > Müge Boz ile Caner Erdeniz Barselona'da evleniyor! İşte Müge Boz ile Caner Erdeniz nikah tarihleri…

ile Barselona'da evleniyor! İşte Müge Boz ile Caner Erdeniz nikah tarihleri…

Oyuncu sevgilisi 'le geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanmıştı. Çiftin nikah tarihi belli oldu! Müge Boz "Havalimanındayız, Barselona'ya gidiyoruz. Çünkü 13 Haziran'da Barselona'da evleneceğiz. Orada çok güzel bir fotoğraf çekimi yapacağız. Günlerdir onun styling çalışmalarını yapıyoruz. Styling bize ait. Gelinliklerimiz, smokinlerimiz uçağa doğru gidiyoruz. Döndüğümüzde bir aile olmuş olacağız" İşte Müge Boz’un o paylaşımları…

Giriş Tarihi: 11.6.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 16:37
Müge Boz ile Caner Erdeniz Barselona'da evleniyor! İşte Müge Boz ile Caner Erdeniz nikah tarihleri…

Oyuncu sevgilisi 'le geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanmıştı. Çiftin nikah tarihi belli oldu!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Boz ile Caner Erdeniz Barselona'da evleniyor! İşte Müge Boz ile Caner Erdeniz nikah tarihleri…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN