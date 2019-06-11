Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Haziran 2019 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 11 Haziran 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 11 Haziran 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Akrep burcunun 210 günlük serüveni" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 HAZİRAN 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Uranüs 45'liği uluslararası petrol dağıtım şirketlerini gündeme getirirken, denizlerle ilgili uluslararası yasalarda yeni düzenlemelerle yaptırımlar dünya gündemini doldurabilir. Gelişmekte olan ülkelerde kapalı olan birtakım sosyal medya araçlarına erişim engeli kaldırılabilir.

KOÇ: Yoğun bir iş gündeminin içinde bulacaksın kendini. Yarım kalan, eksik giden her ne varsa gün içerisinde toparlamaya çalışacaksın. Kendi işinin patronuysan, çalışanların temel bazı haklarına dair sorunların olduğunu dile getirebilirler. Çalışma koşullarını iyileştirme gibi konular gündemini uzun bir süre meşgul edebilir. Aşka dair daha idealist düşünceler içerisinde olabilirsin.

BOĞA: Gökyüzü kalbinde iyi haberleri barındırıyor. Sabırlı davrandığın sürece istediğin her şeyi elde edebilirsin. Bir süredir kafanda planladığın projeleri hayata geçirmek adına çalışmayı tercih edebilir, kendi işinin patronu olmak adına artık adım atmanın zamanının geldiğini düşünebilirsin. Yaratıcılığın bugün sana her zaman olduğundan daha çok destek olabilir.

İKİZLER: Meraklı ve gereksiz eleştirici tavrın bugün arkadaşlarınla sorun yaşamana sebep olabilir, kendi kabuğuna çekilmek isteyebilirsin. Hırs ve rekabetin yüksek olduğu bir yerde çalışıyorsan, kendini ispatlamak adına adeta yarış içinde olacaksın. Evliliğinde sorunlar varsa sürekli yorum yapanlara karşı tavrın sert olabilir.