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55 yıldır oturduğu evden taşındı sebebi ise… Kedileri için yaptırdığı ev için bakın ne kadar harcadı!

Usta sanatçı , yıllardır oturduğu Nişantaşı Topağacı'ndaki evinden taşındı. Sebebi ise; usta oyuncunun iki kedisinin, semtin kalabalığı ve gürültüsünden rahatsız olması... 55 yıllık evini bırakıp Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi'ne taşınan usta oyuncu, giriş katta bulunan evine kedileri için özel bir ev de yaptırdı. İşte Aydemir Akbaşı’ın kedileri için yaptırdığı evin maliyeti…

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 11:02
Aydemir Akbaş 55 yıldır oturduğu evden taşındı sebebi ise… Kedileri için yaptırdığı ev için bakın ne kadar harcadı!

, 1960'lı yıllardan bu yana oturduğu Nişantaşı Topağacı'ndaki evinden taşındı. Sebebi ise; usta oyuncunun iki kedisinin, semtin kalabalığı ve gürültüsünden rahatsız olması...

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Aydemir Akbaş 55 yıldır oturduğu evden taşındı sebebi ise… Kedileri için yaptırdığı ev için bakın ne kadar harcadı!
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