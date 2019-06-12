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Aydemir Akbaş 55 yıldır oturduğu evden taşındı sebebi ise… Kedileri için yaptırdığı ev için bakın ne kadar harcadı!
Aydemir Akbaş 55 yıldır oturduğu evden taşındı sebebi ise… Kedileri için yaptırdığı ev için bakın ne kadar harcadı!
Usta sanatçı Aydemir Akbaş, yıllardır oturduğu Nişantaşı Topağacı'ndaki evinden taşındı. Sebebi ise; usta oyuncunun iki kedisinin, semtin kalabalığı ve gürültüsünden rahatsız olması... 55 yıllık evini bırakıp Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi'ne taşınan usta oyuncu, giriş katta bulunan evine kedileri için özel bir ev de yaptırdı. İşte Aydemir Akbaşı’ın kedileri için yaptırdığı evin maliyeti…