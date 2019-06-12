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: ‘Verilmiş sadakamız varmış Allah beterinden korusun’

Çıkardığı yeni single'ı 'Yeni Biri' ile müzik listelerinin üst sıralarında yer alan ve konserden konsere koşan , geçtiğimiz günlerde ölümden döndü. Bayram tatilinin son günü Edirne'de sevenleriyle buluşan şarkıcı, konser dönüşü aracıyla trafik kazası geçirdi. İşte Berksan'ın son durumu...

Giriş Tarihi: 12.6.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 11:26
Berksan: ‘Verilmiş sadakamız varmış Allah beterinden korusun’

Bayram tatilinin son günü Edirne'de sevenleriyle buluşan şarkıcı, konser dönüşü aracıyla trafik kazası geçirdi. 04.00 sularında aracı Silivri yakınlarında başka bir araçla çarpışan 'ı emniyet kemeri kurtardı.

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Berksan: ‘Verilmiş sadakamız varmış Allah beterinden korusun’
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