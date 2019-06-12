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danaya değil ortak klibe girdi! Fotoğraflarda Enrique İle Descemer sabit diğerleri montaj

’in, Enrique Iglesias ile düet yapmış gibi gösterildiği şarkıya sonradan dahil olduğu ortaya çıktı. Seçkin gibi, farklı ülkelerden bazı şarkıcılar, Iglesias’lı klibe montajla yerleştirildi, sesleri parçaya eklendi. Ece Seçkin’in dünyaca ünlü şarkıcı Enrique Iglesias ile Nos Fuimos Lejos şarkısında düet yaptığı yönünde bir haber, basına servis edildi. ‘Ece Seçkin dünyaya açıldı’ şeklinde sunulan haberin altından çok başka bir olay çıktı. Enrique, parçayı Kübalı Descemer Bueno ile söyledi. Aynı şarkı, farklı ülkelerden isimlere de ‘uzaktan’ yorumlatıldı. Klibe; Türkiye’de Ece Seçkin’in, diğer ülkelerde ise orada meşhur olan şarkıcıların görüntüleri ilave edildi. Yani olay; Ece’nin dünyaya açılması değil, artık posası çıkmış bir şarkının Türkiye’de de pazarlanması.

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 11:45
Ece Seçkin danaya değil ortak klibe girdi! Fotoğraflarda Enrique İle Descemer sabit diğerleri montaj

eçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Enrique Iglesias'ın, 'Nos Fuimos Lejos' şarkısına ile düet yaptığı yönünde bir haber basına servis edildi. Uluslararası müzik arenasında böyle iyi isimler ile bizim sanatçılarımızın düet yapması tabii ki onur verici.

YOUTUBE KANALINDAN TÜM DÜNYAYA DA PAYLAŞMIŞTI

Fakat bu haberin 'Ece Seçkin dünyaya açıldı' gibi verilmesi ne yazık ki koca bir balon! Çünkü biraz dünya müziğine vakıf olan herkes, bize 'yeni' gibi sunulan bu şarkı ve klibin, tam bir yıl önce Kübalı sanatçı Descemer Bueno ve Enrique İglesias ft. El Micha projesi olarak sunulduğunu bilir. Hatta bu düeti Iglesias, Youtube kanalından tüm dünyaya da paylaşmıştı.

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Ece Seçkin danaya değil ortak klibe girdi! Fotoğraflarda Enrique İle Descemer sabit diğerleri montaj
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