Ece Seçkin danaya değil ortak klibe girdi! Fotoğraflarda Enrique İle Descemer sabit diğerleri montaj

eçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Enrique Iglesias'ın, 'Nos Fuimos Lejos' şarkısına Ece Seçkin ile düet yaptığı yönünde bir haber basına servis edildi. Uluslararası müzik arenasında böyle iyi isimler ile bizim sanatçılarımızın düet yapması tabii ki onur verici.

YOUTUBE KANALINDAN TÜM DÜNYAYA DA PAYLAŞMIŞTI

Fakat bu haberin 'Ece Seçkin dünyaya açıldı' gibi verilmesi ne yazık ki koca bir balon! Çünkü biraz dünya müziğine vakıf olan herkes, bize 'yeni' gibi sunulan bu şarkı ve klibin, tam bir yıl önce Kübalı sanatçı Descemer Bueno ve Enrique İglesias ft. El Micha projesi olarak sunulduğunu bilir. Hatta bu düeti Iglesias, Youtube kanalından tüm dünyaya da paylaşmıştı.