Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 12 Haziran 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Haziran 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 12 Haziran 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yay burcunun 210 günlük serüveni" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Kâinat evriliyor diyeceğiz. Kişilerden çok ülkelerin çıkarını kovaladığı günlerden geçiyoruz. Venüs-Satürn uyumsuzluğu yer altı kaynaklarını ve petrol rezervlerini gündeme getirecek. Kimlerin dünyayı karıştırdığını, hangi ülkenin neyin peşinde olduğunu bugünden sonra fark etmeye başlayacağız. Aynı zamanda kimya devi markalar da yeni yasalara ve yaptırımlara takılabilir.

KOÇ: Ay, karşıt burcunda hareket ediyor. Bulunduğun konumu sorgularken," kariyerimi daha fazla nasıl ileriye götürebilirim" gibi soruların hesaplarını yapıyor olacaksın. Umudunu kaybetmiş gibi hissedebilirsin fakat gökyüzü sana güzel haberler yollayacağını söylüyor. İş dünyanın yoğunluğunu bugün biraz hafifletmek isteyip, sevdiğin insanlara zaman ayırmak isteyebilirsin.

BOĞA: Bugün geri dönüş beklediğin bazı işlerden olumlu sonuçlar alman da mümkün. Ertelenen işlerin için yeni planlamalar yapabilirsin. İletişim alt yapılı her alan bu dönemde sana kazanç getirebilir. Geçmişte kaçırdığın fırsatlar tekrar önüne çıkabilir. Eşinle ya da sevgilinle yaşayacağın sorunun çözümü için önemli adımlar atacaksın.

İKİZLER: Ay, bugün hava burcunda hareket ediyor. Bugün yeni kararlar almak isteyip, hareketli bir döneme kendini hazırlayabilirsin. Uzun zamandır planladığın hedeflerine ulaşmak için yeni insanlarla tanışıp, kariyer anlamında değişiklikler yapmaya başlıyorsun. Yüksek tempona kimse yetişemeyecek. Evliysen, eşinin kariyeri ile ilgili yaşayacağı gelişme büyük bir kutlamaya dönüşebilir.