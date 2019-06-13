Haberler > Günaydın Haberleri > Emre Aşık'tan kendisini FETÖ'yle suçlayan Yağmur Aşık’a 2 liralık tazminat davası!

'tan kendisini 'yle suçlayan ’a 2 liralık tazminat davası!

Eski milli futbolcu , boşanma aşamasında olduğu ve kendisini 'yle suçladığını iddia ettiği eşi 'a 1 lirası maddi 1 lirası manevi olmak üzere 2 liralık sembolik tazminat davası açtı. Avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada, Yağmur Aşık'ın 5 Aralık 2018 tarihinde Emre Aşık'ı FETÖ üyesi olmakla suçladığı ifade edildi. Avukat Funda Sadıkahmet Alp, "Vatan, millet ve bayrak sevgisini tüm benliği ile hayatı boyu yaşamış ve yaşamaya devam eden Emre Aşık'ın FETÖ terör örgütü ile birlikte anılması, itibarını inanılmaz zedeleyici ve tehlikeli bir durum olup davalının attığı iftira sonrasında kendisine gelen telefonların haddi hesabı yoktur. Emre Aşık çok zor durumda kalmış, işleri sekteye uğramış, fazlasıyla üzüntü yaşamış ve maddi ve manevi anlamda çok ciddi zararlara maruz kalmıştır. 1 lira maddi ve 1 lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 13.6.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 14:57
Emre Aşık'tan kendisini FETÖ'yle suçlayan Yağmur Aşık’a 2 liralık tazminat davası!

Eski milli futbolcu , boşanma aşamasında olduğu ve kendisini 'yle suçladığını iddia ettiği eşi 'a 2 liralık sembolik tazminat davası açtı.

EMRE AŞIK'I FETÖ ÜYESİ OLMAKLA SUÇLADIĞI İFADE EDİLDİ

Eski milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu ve kendisini FETÖ'yle suçladığını iddia ettiği eşi Yağmur Aşık'a 1 lirası maddi 1 lirası manevi olmak üzere 2 liralık sembolik tazminat davası açtı. Avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, Yağmur Aşık'ın 5 Aralık 2018'de Emre Aşık'ı FETÖ üyesi olmakla suçladığı ifade edildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Aşık'tan kendisini FETÖ'yle suçlayan Yağmur Aşık’a 2 liralık tazminat davası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN