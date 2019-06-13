Emre Aşık'tan kendisini FETÖ'yle suçlayan Yağmur Aşık’a 2 liralık tazminat davası!

Eski milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu ve kendisini FETÖ'yle suçladığını iddia ettiği eşi Yağmur Aşık'a 2 liralık sembolik tazminat davası açtı.

EMRE AŞIK'I FETÖ ÜYESİ OLMAKLA SUÇLADIĞI İFADE EDİLDİ

Eski milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu ve kendisini FETÖ'yle suçladığını iddia ettiği eşi Yağmur Aşık'a 1 lirası maddi 1 lirası manevi olmak üzere 2 liralık sembolik tazminat davası açtı. Avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, Yağmur Aşık'ın 5 Aralık 2018'de Emre Aşık'ı FETÖ üyesi olmakla suçladığı ifade edildi.