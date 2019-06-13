Türk Kızılayı Müge Anlı’ya madalya taktı

Hafta içi her gün atv'de izleyiciyle buluşan Müge Anlı, iyilikte de rekor kırmaya devam ediyor.

Geleneksel olarak her Ramazan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı stüdyosunda ağırlayan Anlı, geçen Ramazan ayında da ihtiyaç sahipleri için tüm imkanları seferber etti. Kızılay'ın bu yılki Müge Anlı ve Dostları Aşevi adlı iyilik kampanyasını canlı yayında duyuran Anlı; "En yardımsever izleyici, benim seyircim" diyerek izleyicisiyle birlikte rekor bir bağışa imza attı ve toplamda altı tane aşevinin kurulmasına vesile oldu.

Rekor bağışın toplanmasını sağlayan Anlı'ya önceki akşam Kızılay'ın özel olarak düzenlemiş olduğu gecede platin madalya takdim edildi. Anlı, madalyasını Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aldı.

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