Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 13 Haziran 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Haziran 2019 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 13 Haziran 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Oğlak burcunun 210 günlük serüveni" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Uranüs iletişimi birçok ülke başkanını ve krallıkla yönetilen ülkeleri işaret ederken, liderlerin sağlık sorunlarını gündeme alabilir. Özellikle İngiltere kraliyet ailesi bugünden sonra bir skandal ile dünya basınına düşebilir. Tarih bir kez daha İngiltere krallığında tekerrür ederken, kraliçe son kez konuşulabilir.

KOÇ: Çalışan bir Koç burcuysan, bugün işlerinle ilgili risk aman oldukça mümkün olabilir. Sınırları zorlayacak gibisin! Diğer yandan bugün etrafında senden habersiz dönen bazı olayları daha kolay bir şekilde sezebilirsin. Bu da senin çevrendekilerle arana mesafe koymana neden olabilir. Bazı şeylerden tam anlamıyla emin olmadan hareket etmeni önermem.

BOĞA: Herkesin birbirine dair daha fazla detay yakaladığı, derinlikli empati günü… Kendi işini yapıyorsan, çalışanlarının sıkıntılarına sağduyulu yaklaşabilirsin. Bir markanın yeni çıkardığı teknolojik ürünü almak isteyebilirsin. Fakat bugün almanı tavsiye etmem. Sana bu ürünü alman için, önereceğim tarih ise 17 Haziran olacaktır.

İKİZLER: Çalışmalarında atağa geçiyorsun. Bazı işlerini önden bitirip gelecek günlerini rahatlatacaksın. İş arayışı içindeysen kendini umutsuz hissedeceğin karşılaşmalar yaşayabilirsin. Bazen hayatında eksik olan bir şeyler olduğunu düşünüyor olabilirsin. Hayatın tekdüzeliğinden kurtulmak adına, yeni girişimlerde bulunabilirsin.