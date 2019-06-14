Fikret Orman şimdi de Tuğba Coşkun’la yakalandı! Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yeni aşkı Tuğba Coşkun

21 yıllık eşi Sedef Zaim’den boşandıktan sonra hızlı çapkın kesilen Fikret Orman dur durak bilmiyor! Beşiktaş Başkanı, Azeri asıllı Ukraynalı manken Ula Alex ve Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz’dan sonra, bu kez Tuğba Coşkun’la Bodrum’da görüntülendi. İkili, sabah yürüşüyü yaparken objektiflere böyle yansıdı. Coşkun, oğlunun babası Mehmet Ali Erbil ile evliliğini noktaladıktan sonra uzun yıllar Fenerbahçeli yönetici Önder Fırat’la birlikte olmuştu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Fikret Orman ile Tuğba Coşkun’u kaleme aldı. İşte o yazı…