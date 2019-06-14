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şimdi de ’la yakalandı! Başkanı Fikret Orman’ın yeni aşkı Tuğba Coşkun

21 yıllık eşi Sedef Zaim’den boşandıktan sonra hızlı çapkın kesilen dur durak bilmiyor! Başkanı, Azeri asıllı Ukraynalı manken Ula Alex ve eski güzeli Özlem Kaymaz’dan sonra, bu kez ’la ’da görüntülendi. İkili, sabah yürüşüyü yaparken objektiflere böyle yansıdı. Coşkun, oğlunun babası ile evliliğini noktaladıktan sonra uzun yıllar Fenerbahçeli yönetici ’la birlikte olmuştu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Fikret Orman ile Tuğba Coşkun’u kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
BÜLENT CANKURT Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 09:34
Fikret Orman şimdi de Tuğba Coşkun’la yakalandı! Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yeni aşkı Tuğba Coşkun

Başkanı 'ın hızına yetişmek imkansız! Orman, Ukraynalı Ula Alex ve Özlem Kaymaz'dan sonra bu kez de 'la görüntülendi

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Fikret Orman şimdi de Tuğba Coşkun’la yakalandı! Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yeni aşkı Tuğba Coşkun
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