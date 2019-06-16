‘Özgün ve özgür bır kadınım’

BUGÜN NELER OLDU

Süperstar Ajda Pekkan, önceki akşam reklam yüzü olduğu Magnum markasının daveti için Kuruçeşme Hotel Les Ottomans'da gazetecilerin karşısına geçti. Pekkan, "Ben özgün ve özgür ruhlu bir kadınım ve her zaman hazlarımın peşinden gittim. Marka da bunu gördüğü için benimle çalıştı" dedi. Süperstar, muhabirlerin "Aleyna Tilki, kendini dünya yıldızı olarak görüyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:"Aleyna Tilki'den ümitliyim. Fakat kimse, kimseyi kritik edemez.Önemli olan halkın takdiridir. Ben de gençken binlerce hata yaptım. Bence daha çok genç ve onu güçlendirmek lazım." Partiye Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı ile usta sanatçı İlham Gencer de katıldı.