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Top model Kate Moss Türkbükü’nde alışveriş yaptı! Kate Moss yaptığı alışverişte bakın ne kadar harcadı…
Top model Kate Moss Türkbükü’nde alışveriş yaptı! Kate Moss yaptığı alışverişte bakın ne kadar harcadı…
Bodrum’a doyulmaz… Cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimleri, Ege kıyılarında tatil keyfine devam ediyor. Top model Kate Moss, Türkbükü’ndeki bir aktardan alışveriş yaptı. Moss; eşek sabunu, yer kirazı, yasemin çayı, ceviz, incir ve badem aldı. Kate Moss yaptığı alışverişte bakın ne kadar harcadı…
Giriş Tarihi: 16.6.2019 11:26Güncelleme Tarihi: 16.6.2019 11:47
MEHMET ÜSTÜNDAĞ- ŞAMDAN PLUS
KATE MOSS ALIŞVERİŞ YAPTI
Top model Kate Moss, Türkbükü'ndeki bir aktardan alışveriş yaptı.