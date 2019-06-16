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Top model Türkbükü’nde alışveriş yaptı! Kate Moss yaptığı alışverişte bakın ne kadar harcadı…

’a doyulmaz… Cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimleri, Ege kıyılarında tatil keyfine devam ediyor. Top model , Türkbükü’ndeki bir aktardan alışveriş yaptı. Moss; eşek sabunu, yer kirazı, yasemin çayı, ceviz, incir ve badem aldı. Kate Moss yaptığı alışverişte bakın ne kadar harcadı…

Giriş Tarihi: 16.6.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 16.6.2019 11:47
Top model Kate Moss Türkbükü’nde alışveriş yaptı! Kate Moss yaptığı alışverişte bakın ne kadar harcadı…

MEHMET ÜSTÜNDAĞ- ŞAMDAN PLUS

KATE MOSS ALIŞVERİŞ YAPTI

Top model , Türkbükü'ndeki bir aktardan alışveriş yaptı.

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Top model Kate Moss Türkbükü’nde alışveriş yaptı! Kate Moss yaptığı alışverişte bakın ne kadar harcadı…
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