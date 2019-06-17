Berkay, 1 milyon 300 bin liralık lüks aracının plakasına…
Berkay, 1 milyon 300 bin liralık aracının plakasına ailesinin baş harflerini yazdırttı. Berkay, eşine de 300 bin liraya pikap aldı. Araç tutkusuyla bilinen Berkay ikinci kez baba olmaya hazırlanırken eşine yaptığı jest ile gündeme geldi. İşte Berkay’ın eşi için aldığı hediye ve aracının plakasındaki dikkat çeken detay…
Giriş Tarihi: 17.6.2019 10:36Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 10:39
Lüks araç tutkusuyla bilinen Berkay, koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Popçu, bunun için de geçen yıl eşi Özlem Ada Şahin'e evlilik yıldönümü hediyesi olarak aldığı 2 buçuk milyonluk liralık cipi sattı.