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ile boşandı

Beşiktaşlı ile oyuncu 'in iki yıllık evliliği sona erdi. Ünlü çift, önceki gün Küçükçekmece Adliyesi’nde görülen davada uzlaşmalı olarak boşandı. Kısa bir süre önce aşk dolu paylaşımlar yapan çiftin nedeniyle boşanması yakınlarını üzdü

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019
Gökhan Töre ile Esra Bilgiç boşandı

Şöhretlerden bir üzücü haber daha! Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç boşandı. 2017 yılında evlenen çift, yollarını ayırma kararı alıp mahkemeye başvurdu. İkilinin boşanma davası, önceki gün Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Töre çifti, mahkemeye sundukları dilekçede boşanma gerekçelerini şiddetli geçimsizlik olarak gösterdi. Uzlaşarak mahkemeye giden ikili, birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı.

Kısa bir süre önce aşk dolu paylaşımlar yapan çiftin boşanması ailelerini ve arkadaşlarını üzdü. Boşanma kararının ardından Gökhan Töre, Esra Bilgiç'i sosyal medya hesaplarından takipten çıkarken, Bilgiç ise sosyal medyada Töre soyadını kaldırdı.

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Gökhan Töre ile Esra Bilgiç boşandı
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