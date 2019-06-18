Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 18 Haziran 2019 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Haziran 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 18 Haziran 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Güneş, burç değiştirmeye hazırlanıyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 HAZİRAN 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Mars kavuşumu teknoloji firmalarını hedefine alıyor. Microsoft, Apple gibi teknoloji devleri ve Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile ilgili sansasyonel haberler ardı ardına gelirken, bazı ülkelerde kısıtlanan teknoloji firmaları ile yine karşılaşabiliriz.

KOÇ: Bugün duygularını yine yoğun bir şekilde yaşarken, kendini daha somut konulara adapte olmak konusunda zorlayabilirsin. Fikirlerini keskin bir şekilde ifade ederken, mağlubiyetini ya da mağduriyetini bir sonuca taşıyacaksın. Rekabete dayalı bir işte çalışıyorsan, daha bireysel hareket etmeye çalışacaksın.

BOĞA: Yardımlaşma temasının ön plana çıktığı bir gün… İş yerindeki arkadaşlarının gün içinde sana ihtiyacı olacak. Bir yandan da ummadığın olaylarla karşılaşman söz konusu olabilir. Ortaya çıkan gizli söylemleri, dedikoduları, yanı başında dönen olayları bu zamana kadar nasıl anlayamadığına şaşırabilirsin.

İKİZLER: Biriken işlerini toparlaman gereken günlerden geçiyorsun. Mantığını ön plana almalı ve değişimden önce son hazırlıklarını yapmalısın. Öğleden sonra kendini hiç olmadığın kadar duygusal hissedebilirsin. Amaçların doğrultusunda hareket etmek isteyeceksin ancak gezegen konumları bunu pek mümkün kılmayacak.