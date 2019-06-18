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’in eşi hakkında bomba iddia! Bir iyi bir kötü sürpriz!

61 yaşındaki , önceki akşam kendisinden 27 yaş küçük ile evlendi. Dün sabah ise Murat Akıncı’nın eski aşkları art arda ‘bizi dolandırdı’ çıkışı yaptı! Zerrin Özer'in nikah masasına oturduğu eşi Murat Akıncı hakkında bomba iddialar ortaya atıldı. Seda Hanım, Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu iddia ederek herkesi şaşırtan açıklamalar yaptı. Seda Hanım'ın yanı sıra Nalan ve Esra Hanım'ın da aynı kişi tarafından dolandırıldığı hatta karakolda bununla alakalı şikayet dilekçelerinin olduğunu iddia etti. Canlı yayına bağlanan Esra Hanım, Murat Akıncı'nın 40 bin TL'lik cihazı alarak kendisini dolandırmaya çalıştığını, hatta kendisinden para istediğini ancak kendisinin vermediğini söyledi. Ünlü sanatçının üç yıldır aşk yaşadığı Murat Akıncı, balayından döndükten sonra kendisini canlı yayında suçlayan üç ayrı kadına dava açmaya hazırlanıyor...

Giriş Tarihi: 18.6.2019 08:38 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 09:11
Zerrin Özer’in eşi Murat Akıncı hakkında bomba iddia! Bir iyi bir kötü sürpriz!

61 yaşındaki , önceki akşam kendisinden 27 yaş küçük ile evlendi. Dün sabah ise Akıncı'nın eski aşkları art arda 'Bizi dolandırdı' çıkışı yaptı!

KÖTÜ BİR SÜRPRİZE UYANDI

Zerrin Özer, önceki akşam üç yıllık aşkı Murat Akıncı ile sürpriz bir şekilde evlendi. 61 yaşındaki sanatçı, kendisinden 27 yaş küçük Akıncı'yla evlendiği günün ertesi sabahı ise kötü bir sürprize uyandı. Murat Akıncı'nın eski aşkı olduğunu iddia eden 'Seda' isimli bir kadın "Bana kendini Mahmut Atalay diye tanıttı. Beni annesiyle birlikte 400 bin lira dolandırdı" dedi.

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Zerrin Özer’in eşi Murat Akıncı hakkında bomba iddia! Bir iyi bir kötü sürpriz!
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