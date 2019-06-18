Zerrin Özer’in eşi Murat Akıncı hakkında bomba iddia! Bir iyi bir kötü sürpriz!

61 yaşındaki Zerrin Özer, önceki akşam kendisinden 27 yaş küçük Murat Akıncı ile evlendi. Dün sabah ise Akıncı'nın eski aşkları art arda 'Bizi dolandırdı' çıkışı yaptı!

KÖTÜ BİR SÜRPRİZE UYANDI

Zerrin Özer, önceki akşam üç yıllık aşkı Murat Akıncı ile sürpriz bir şekilde evlendi. 61 yaşındaki sanatçı, kendisinden 27 yaş küçük Akıncı'yla evlendiği günün ertesi sabahı ise kötü bir sürprize uyandı. Murat Akıncı'nın eski aşkı olduğunu iddia eden 'Seda' isimli bir kadın "Bana kendini Mahmut Atalay diye tanıttı. Beni annesiyle birlikte 400 bin lira dolandırdı" dedi.

