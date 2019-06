Hasan Kaçan: Bu dizi tutmaz

'CHP İSRAFTAN SÖZ EDİYOR AMA KENDİSİNDE OLAN İZMİR BELEDİYESİNİN 500 MİLYONA YAKIN BORCU VAR. CHP BELEDİYELERİ KORKUNÇ DERECEDE BORÇLU'



'15 YILLIK BİR FİLMİN (CEM YILMAZ'IN FİLMİNİ KASTEDİYOR) REKLAMI YAPILIYOR. BİLİNÇALTINI ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORLAR'



'ELLERİNDE BAŞKA MATERYAL OLMADIĞI İÇİN TEK AKTÖRÜN ÜZERİNE OYNUYORLAR AMA O DİZİ TUTMAZ BATAR'



Ünlü oyuncu Hasan Kaçan, a Haber'deki 'Memleket Meselesi' programına konuk oldu. Kaçan, 23 Haziran seçimi öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerdeki ekran buluşmasını da değerlendirdi:

- Binali Bey İstanbul Belediyesi'nin yeni başkanı olur. Samimi olmayan oyunculuğu insanımız izlemez, karşımızda İmamoğlu gibi batmış bir aday var. Bir yapay derbiyle maç yapılmış, oyların tamamı sayılsa olmayacak, boynunu bükeceğine 'Rakibe çarptı da girdi' diyecek kadar feci durumda.







'AKLIMIZLA DALGA GEÇTİLER'

- Negatif bir karakter yazsam, kast direktörüm negatif karakter olarak Binali Yıldırım'ı getirse, o kişi işten kovulur. Bunu objektif söylüyorum çünkü Yıldırım'dan olumsuz karakter olmaz. Ama İmamoğlu olur. Türk insanı samimiyeti ve samimiyetsizliği, yalancılığı ve sahiciliği anlar ve kararını verir.

- CHP'liler 'Hiçbir zaman israf belediyeciliği yapmadık' diyorlar. İzmir Belediyesi'nin 500 milyon dolara yakın borcu var, bir de israf belediyeciliği yapsalar ne olacakmış. Biz bilgi sahibiyiz. CHP belediyesinin hepsinin borcu olduğunu biliyoruz, hem de korkunç derecede borç. Bakın sizden para toplayıp 'Kahvede kayıntı yapacağız' desem, bir yerde paraları yesem, sonra gelip 'Kusura bakmayın israftan kaçındığım için bir şey getiremedim' desem adamı dayak manyağı yaparlar. Bunlar bizim aklımızla dalga geçiyorlar.



'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK' DİZİSİ TUTMAZ

Samimiyet testini Binali Bey geçti. Kendi mesleğimin ordinaryus profesörüyüm, İmamoğlu'nun sempatiklik gibi bir şansı yok. Karşınızdaki adam sıfır Hollywood tekniklerine göre kurgulanmış bir karakter. Muharrem İnce kast olarak oturmuştu. Garip durmuyordu. Ellerinde başka bir materyal olmadığı için bütün bu aktörün üzerine oynadılar. 'Her şey güzel olacak' isimli dizi tutmaz, batar. Bu dizinin çok reklamı yapılıyor. 15 senelik bir film, her yerde üst sırada sunuluyor. Şuuraltı yapılıyor.

