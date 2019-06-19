Mina Başaran'ın kardeşi Can Başaran yaptığı paylaşımla şaşırttı!

Merhum Mina Başaran'ın kardeşi Can, aşkla moral buldu. Sevgilisi Mina Küçük'le ilk karesini paylaşan Başaran'ın ablasının adaşıyla aşk yaşaması 'Tesadüfün böylesi' dedirtti.

SEVGİLİSİYLE İLK KARESİNİ KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

Geçtiğimiz yıl İran'daki jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın kardeşi Can Başaran, önceki gün yaptığı paylaşımla "Aşk, tesadüfleri sever" dedirtti. Ablasının ölümüyle yasa boğulan genç adam, acısını kalbine gömüp hayatına devam etti. Yeni bir aşka yelken açan Başaran, sevgilisiyle ilk karesini kalp emojisiyle paylaştı.