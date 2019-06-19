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'ın kardeşi yaptığı paylaşımla şaşırttı!

Geçtiğimiz yıl İran'daki jet kazasında hayatını kaybeden 'ın kardeşi , önceki gün yaptığı paylaşımla "Aşk, tesadüfleri sever" dedirtti. Ablasının ölümüyle yasa boğulan genç adam, acısını kalbine gömüp hayatına devam etti. Yeni bir aşka yelken açan Başaran, sevgilisiyle ilk karesini kalp emojisiyle paylaştı. Başaran, bu kareye aşkı Mina Küçük'ü de etiketledi. Can Başaran'ın yeni aşkının adının merhum ablası Mina ile aynı olması yürekleri sızlattı. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, bu kareyi ilk beğenen isimlerin başında geldi. Merhum nişanlısının acısını kalbinde taşıyan Gezer, Can Başaran ile Mina Küçük'e "Yerim sizi canlarım" diye yorum yapıp kalpler gönderdi. Mina Küçük'ün, güzel kızları Mina'nın zamansız vefatıyla derin üzüntüye boğulan Başaran Ailesi'nin genç üyesi Can'ın kalbini çalması yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 19.6.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 15:27
Mina Başaran'ın kardeşi Can Başaran yaptığı paylaşımla şaşırttı!

Merhum 'ın kardeşi Can, aşkla moral buldu. Sevgilisi Mina Küçük'le ilk karesini paylaşan Başaran'ın ablasının adaşıyla aşk yaşaması 'Tesadüfün böylesi' dedirtti.

SEVGİLİSİYLE İLK KARESİNİ KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

Geçtiğimiz yıl İran'daki jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın kardeşi , önceki gün yaptığı paylaşımla "Aşk, tesadüfleri sever" dedirtti. Ablasının ölümüyle yasa boğulan genç adam, acısını kalbine gömüp hayatına devam etti. Yeni bir aşka yelken açan Başaran, sevgilisiyle ilk karesini kalp emojisiyle paylaştı.

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Mina Başaran'ın kardeşi Can Başaran yaptığı paylaşımla şaşırttı!
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