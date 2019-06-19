Ortaköy'deki dairenin yarısı Seçkin Piriler'in

DAİREYE BAŞKASINA SATILMAMASI İÇİN TEDBİR KONULDU

Seçkin Piriler ile Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze 7 yıllık evliliğin ardından Mart 2016'da boşanmıştı. Tangöze boşanırken Ortaköy'de birlikte oturdukları lüks daireyi Seçkin Piriler'e bırakmıştı. Boşanma protokolüne göre evin yarı hissesinin Seçkin Piriler üzerine yapılması gerekiyordu. Ancak iddiaya göre Kaan Tangöze protokol hükümlerine uymadı ve Ortaköy'deki daireyi yaklaşık üç yıl geçmesine rağmen Seçkin Piriler'e devretmedi. Seçkin Piriler de evin yarı devrinin kendi üzerine yapılması için Kaan Tangöze'ye tapu iptal ve tescil davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan Seçkin Piriler'in avukatı dava dilekçesinde Ortaköy'deki dairenin müvekkiline devri yapılmadığı için bu davayı açtıklarını belirtti.