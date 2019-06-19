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'deki dairenin yarısı 'in

Tapuda 'deki lüks dairenin yarısını devretmediği için Kaan Tangöze'ye tapu iptal ve tescil davası açan mahkemeyi kazandı. Mahkeme taşınmazın yarı hissesinin davacı Seçkin Piriler adına tapuda kayıt ve tescil edilmesine karar verdi.

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2019 18:48 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 19:01
Ortaköy'deki dairenin yarısı Seçkin Piriler'in

DAİREYE BAŞKASINA SATILMAMASI İÇİN TEDBİR KONULDU

ile Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze 7 yıllık evliliğin ardından Mart 2016'da boşanmıştı. Tangöze boşanırken 'de birlikte oturdukları lüks daireyi Seçkin Piriler'e bırakmıştı. Boşanma protokolüne göre evin yarı hissesinin Seçkin Piriler üzerine yapılması gerekiyordu. Ancak iddiaya göre Kaan Tangöze protokol hükümlerine uymadı ve Ortaköy'deki daireyi yaklaşık üç yıl geçmesine rağmen Seçkin Piriler'e devretmedi. Seçkin Piriler de evin yarı devrinin kendi üzerine yapılması için Kaan Tangöze'ye tapu iptal ve tescil davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan Seçkin Piriler'in avukatı dava dilekçesinde Ortaköy'deki dairenin müvekkiline devri yapılmadığı için bu davayı açtıklarını belirtti.

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Ortaköy'deki dairenin yarısı Seçkin Piriler'in
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