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Sosyetik güzel bu kez de dudak uçuklattı!

, Mikonos'ta aylık 45 bin liraya ev kiraladı. Taşpınar'ın tuttuğu havuzlu ve deniz manzaralı dubleks villanın aylık kirasının ise 7 bin euro yani yaklaşık 45 bin lira olduğu konuşuluyor. Kendi adını taşıyan güneş yağlarının dünyanın birçok ülkesinde satılmasıyla paraya para demeyen Eda Taşpınar, bu yaz da gelenek bozmadı. İkoncan, soluğu Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta aldı. Kozmetik sektöründe büyük başarı yakalayan Taşpınar, otelde kalmak yerine ev kiraladı. Ege'nin karşı kıyısında keyif çatan sosyetik ikoncanın tuttuğu evin kirası dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 19.6.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 14:47
Sosyetik güzel Eda Taşpınar bu kez de dudak uçuklattı!

, Mikonos'ta aylık 45 bin liraya ev kiraladı. Taşpınar'ın tuttuğu havuzlu ve deniz manzaralı dubleks villanın aylık kirasının ise 7 bin euro yani yaklaşık 45 bin lira olduğu konuşuluyor.

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar bu kez de dudak uçuklattı!
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