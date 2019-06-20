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’dan boşanan ile evleniyor! Düğün tarihi belli oldu!

4 Mart’ta 11 yıllık eşi ’dan boşanan , ile olan ilişkisini resmiyete dökme kararı aldı. Boşandıktan sonra kanunen 300 gün beklemesi gereken Şener, mahkemeye hamile olmadığına dair rapor sunarak evliliğin önündeki tek engeli de aştı. Küpeli-Şener çifti yarın evleniyor. Düğün, Hotel Les Ottomans’ta yapılacak. Törene katılımcı sayısını sınırlı tutan çift, sadece ailelerini ve yakın arkadaşlarını çağırdı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Demet Şener ve Cenk Küpeli’yi kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
BÜLENT CANKURT Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 10:27
İbrahim Kutluay’dan boşanan Demet Şener Cenk Küpeli ile evleniyor! Düğün tarihi belli oldu!

Milli basketbolcu ile yaşadığı sancılı boşanma süreci sonrası aradığı aşkı 'de bulan ile ilgili müjdeli bir haberim var! Şener, yarın ikinci kez gelin oluyor. Evet, yanlış okumadınız...

BİR ÖMÜR MUTLULUĞA 'EVET' DİYECEK

4 Mart'ta boşanan Şener, hamile olmadığına dair rapor alıp mahkemeye müracaat ederek İddet Müddeti'ni (boşandıktan sonra 300 gün bekleme zorunluluğu) kaldırtmıştı. Yine de izdivaçlarının bu kadar çabuk gerçekleşeceğini sanmıyordum ama yanılmışım! Demet Şener ile Cenk Küpeli, yarın Hotel Les Ottomans'ta bir ömür mutluluğa 'Evet' diyecek.

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İbrahim Kutluay’dan boşanan Demet Şener Cenk Küpeli ile evleniyor! Düğün tarihi belli oldu!
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