İbrahim Kutluay’dan boşanan Demet Şener Cenk Küpeli ile evleniyor! Düğün tarihi belli oldu!

Milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile yaşadığı sancılı boşanma süreci sonrası aradığı aşkı Cenk Küpeli'de bulan Demet Şener ile ilgili müjdeli bir haberim var! Şener, yarın ikinci kez gelin oluyor. Evet, yanlış okumadınız...

BİR ÖMÜR MUTLULUĞA 'EVET' DİYECEK

4 Mart'ta boşanan Şener, hamile olmadığına dair rapor alıp mahkemeye müracaat ederek İddet Müddeti'ni (boşandıktan sonra 300 gün bekleme zorunluluğu) kaldırtmıştı. Yine de izdivaçlarının bu kadar çabuk gerçekleşeceğini sanmıyordum ama yanılmışım! Demet Şener ile Cenk Küpeli, yarın Hotel Les Ottomans'ta bir ömür mutluluğa 'Evet' diyecek.