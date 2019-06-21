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hapis cezasına itiraz etti

, 167 promil alkollü halde araç kullanırken yakalanmış ve ehliyetine el konulmuştu. 867 lira para cezası alan Önal, mahkeme tarafından bir yıl hapse mahkum edildi. "Alkollü kullandım, pişmanım" diyen şarkıcı, cezaya itiraz etti.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 09:05
Ayşe Hatun Önal hapis cezasına itiraz etti

, 167 promil alkollü halde araç kullanırken yakalanmış ve ehliyetine el konulmuştu. 867 lira para cezası alan Önal, mahkeme tarafından bir yıl hapse mahkum edildi. "Alkollü kullandım, pişmanım" diyen şarkıcı, cezaya itiraz etti.

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Ayşe Hatun Önal hapis cezasına itiraz etti
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