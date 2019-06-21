Ayşe Hatun Önal hapis cezasına itiraz etti

Ayşe Hatun Önal, 167 promil alkollü halde araç kullanırken yakalanmış ve ehliyetine el konulmuştu. 867 lira para cezası alan Önal, mahkeme tarafından bir yıl hapse mahkum edildi. "Alkollü kullandım, pişmanım" diyen şarkıcı, cezaya itiraz etti.