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filminin güzeller güzeli 'suydu, bakın şimdi nasıl görünüyor!

'ın efsane filmlerinden 'da, usta oyuncu ile birlikte kamera karşısına geçen Pembe Mutlu, hayat verdiği karakteriyle milyonların sevgisini kazanmıştı. Bir zamanlar doğal güzelliğiyle büyüleyen Pembe Mutlu'nun son görüntüsü ise görenleri hayrete düşürüyor.

Giriş Tarihi: 22.6.2019 22:59 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 23:06
Davaro filminin güzeller güzeli Cano'suydu, bakın şimdi nasıl görünüyor!

'ın en güzel kadınlarından biri olan usta oyuncu Pembe Mutlu, 1955 yılında Denizli'de dünyaya geldi.

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Davaro filminin güzeller güzeli Cano'suydu, bakın şimdi nasıl görünüyor!
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