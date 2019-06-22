Davaro filminin güzeller güzeli Cano'suydu, bakın şimdi nasıl görünüyor!
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Davaro'da, usta oyuncu Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Pembe Mutlu, hayat verdiği Cano karakteriyle milyonların sevgisini kazanmıştı. Bir zamanlar doğal güzelliğiyle büyüleyen Pembe Mutlu'nun son görüntüsü ise görenleri hayrete düşürüyor.
Giriş Tarihi: 22.6.2019 22:59Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 23:06
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan usta oyuncu Pembe Mutlu, 1955 yılında Denizli'de dünyaya geldi.