Fotoğrafınıza botoks yapın kendinizi iyi hissedin bacım

ANALOG

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıdan pek anlamıyorum, daha doğrusu hepsini çok seviyorum. Demet (Akalın) falan bana kızıyor, "Sen şarkı kokusu alamıyorsun" diyor. Sözü müziği Lara'ya ait son şarkımın. Biraz atarlı, yakıştı bana.Estetik operasyonumu sosyal medyada paylaşmama doktorum da şaşırdı, "Bunu nasıl gösterebildiniz" dedi. "Yazık, onlar da yapsın" dedim. Altıyedi yaş küçülten bir operasyon geçirdim. Askıyla gıdınızı, yanaklarınızı topluyorlar. Muhteşem bir operasyon oldu. Akupunktur gibi acılı değil. Fahiş fiyatlar da yok ayrıca. Estetik yaptırdığını söylemeyenleri anlamıyorum. Utanmadan, "Yüzüme dokundurmuyorum" diyorlar. Söyleyin, paylaşın... Ne kaybedebilirim ki?Canımın istediği şeyleri yerim ama az yiyorum. Sabah, öğle, akşam öğünü yok bende. Saat 19.00'dan sonra çok dikkat ediyorum. Meyve ve tatlı asla olmamalı o saatten sonra. Çok az patlamış mısır, bazen de çekirdek ama tek tek, az az.En güvenilir sanatçı tahtını yıllarca kimseye bırakmadım. Bunun sebebi, kendim gibi olmam. Bu Müge (Anlı) için de geçerli. TV'de insan bir gün oynar, iki gün oynar; her gün oyun yapamaz. Samimiyet ve dürüstlüğün ekrana yansıması.Fotoğraflara botoks yaptım biraz. O program evde oturan kadında bile var. Size ne ya, ben böyle çekiyorum. Oğulcan, "Bu ne anne?" dedi. "Oğlum bir şey yok, botoks yaptım" dedim. Yükleyin bacım, siz de kendinizi iyi hissedin.Artık iş seçiyorum, benim de lüksüm olsun biraz. Polisimize, askerimize, okuyan çocuklarımıza her türlü yardımı yapan, vergi rekortmeni biriyim. Markamı korumak zorundayım. Ben kazanacağım, vergi vereceğim, bu da hepimize dokunacak. 'Git evinde otur' diyorlar, neden oturuyorum, onu anlamadım. Bu kafaları değiştirin, günden güne kötüye gidiyorsunuz. 'Dünyalığını yaptın' diye bir şey yok.İşimi çok severek yapıyorum. Bir denge oturtunca, sanatçılar sana kayıtsız şartsız güvenince sonuç iyi oluyor. Bu güven, saygı ve sevgiye dayalı bir şey.Çalışmak ve üretmek, meşgul olmaktan geçiyor. Ne kadar meşgul olursan, öyle de meşgul edersin. 16 yıldır Seda Sayan'la çalışıyorum. Yaptığı işe saygı duyuyor. Saat 10.00'daki bir işe 10.10'da geldiğini hiç görmedim. Onu giymem, buna gitmem de demez zaten.'Tatlım Tatlım', kendi tınımı en iyi anlattığım şarkılardan biridir. Klibini Büşra (Pekin) ile çektik. Büşra'nın sevgili olarak değil de vizyon olarak torpili var. İkimizin vizyonu çok birleşiyor.Sanatın temeli her kitleye, her şeye ulaşmaktan geçiyor. Yaptığımız şeyi muhakkak popüler etmek zorundayız. Aksi halde yok oluyor. Bir eseri yaparken çöpe attığımız çok şey var. Eserin beni içine alması, dünyadan koparması lazım. Çok fazla güzel şey üretmek istiyorsan, çok şeyi de çöpe atman lazım.Üretiyorum ve paylaşıyorum. Sadece başarı peşinde koşmuyorum. Başarı diye bir şey yok; üretmek ve iyi bir insan olmak var. 340 eserim var. Müzik beni nereye götürürse öyle devam ediyorum.Aklımda kamp fikri var, çok istediğim bir şeydi. Bununla ilgili organizasyonlar için hazırlanıyoruz. 10 kişi, belirli şarkıcılar için toplanacağız. Türkiye'de kimseyle bunu yapamıyoruz; İngiltere'den, Amsterdam'dan, İtalya'dan kişilerle birleşeceğiz.Bir araya geldiğimiz zaman neler yapabileceğimizi göstermeliyiz. Egoları aşağıya almamız lazım. Bunu en güzel senaristler başarıyor. Bizdeki başka bir heyecan galiba. Müzisyenler açısından önemli bir yerde ülkemiz. Müzisyenlerimizin hepsi inanılmaz.Bir beş yıl durdum. Çok çalıştım, sonra bilerek durdum, küsmedim. Dört-beş sene boyunca kendimi doldurdum. Yeni nesil nereye gidiyor diye araştırdım. Onlarla çok vakit geçirmeye çalıştım. Bir özelliğim varsa eğer, bu iki nesli de çok iyi biliyor olmamdır. Hem analog, hem de dijitalim. Bir işe emek veren herkesin inanması lazım; prodüktörden klip yönetmenine kadar...Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da senaristimize 'deha' diyorum. Üç-dört bölüm sonra ne olacağını size hissettiriyorlar. Bu zor bulunan bir şey. Başından sonuna kadar 'Ömür' karakterini o kadar güzel yazdılar ki... Perşembe sabahı, saat 08.00 gibi senaryo geliyor, ben 06.00'da kalkıp senaryoyu bekliyorum.Eşim (Emir Benderlioğlu) çok güzel yemek yapar. Kızım güzel şarkı söyler. Ben bir spor bağımlısıyım. At biniyorum. Hamile olduğumu öğrenince bırakmıştım. Şimdi haftada iki kez biniyorum.Caddede yürürken bir polis memuru bana 'Ömür Hanım' dedi. Diziye ilk başladığımda arkadaşlarımı arayıp "Ben böyle biri değilim" diyordum. 'Ömür' karakteriyle, gerçek hayatta yapmam dediğim her şeyi yaptım.Silahlardan çok korkarım ve silahları izlemek zorundayım. Zamanında yine bir proje için açık kalp ameliyatı izlemiştim. Çalışmadığım zamanlarda bile aslında çok çalışıyorum. Günde en az 50 sayfa kitap okurum. Ayda en az iki kere tiyatroya, sinemaya giderim.Selfie çeken Herkül heykelini yaparken, yola 'Herkül yapayım' diye çıkmadım, zamanla ona evrildi. Günümüzde güç, yumuşak karındır zaten. Bu bazen parasal, bazen de fizikseldir.Yaptığınız iş belli bir popülaritenin üzerine çıktığı zaman, eleştirenler olacak tabii. 'Beni herkes beğenmeli' gibi bir amacım yok. 3-5 yaşındayken kalem alıp epey iyi çiziyorsam buna şans derim.Bir müzik grubum var. İki kişi arasındaki aşkları değil de doğa, hayvan sevgisini konu alıyoruz.Sanattan beslenmek istiyorum. Giyilebilir sanat olabilir; sınırlı sayıda üretilen tasarımlar mesela...Sanatla uğraşan kişi de faturalarını ödemek zorunda. Sanat yapıyordur ama bunun da bir ticari boyutu vardır. Fiyatta esnediğim olmuştur ama şimdi o seçeneği sunmuyorum.