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'ın ayrılık iddialarına verdiği yanıt şoke etti

bir süredir beraberlik yaşadığı Melis Sütşurup ile yollarını ayırdı mı? Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un bir süredir ayrıldığı konuşuluyordu. Melis Sütşurup'un Mustafa Sandal'ı takipten çıkarması ile ayrılık iddiaları önem kazandı. Melis Sütşurup'un kendisini takipten çıkarması ile ilgili açıklama yapan Mustafa Sandal'ın verdiği yanıt şaşırttı. İşte Mustafa Sandal'ın ayrılık iddialarına karşı yorumu...

Giriş Tarihi: 24.6.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 10:09
Mustafa Sandal'ın ayrılık iddialarına verdiği yanıt şoke etti

'la 7 aydır aşk yaşayan Melis Sütşurup, ilişkiye nokta koyup popçuyla takipleşmeyi bıraktı. Hemen ardından aşkını takipten çıkaran Musti ise 'Teknik hata' diyerek ayrılığı kabullenmedi!

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Mustafa Sandal'ın ayrılık iddialarına verdiği yanıt şoke etti
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