Tülin Şahin hamilelik sürecini anlattı

38 yaşındaki manken 4 aylık hamile. Bir kızı olacak. Yıllardır çocuk özlemi kurduğunu belirten Tülin Şahin, 'Hayallerime kavuşacağım günü iple çekiyorum. Eşim de çok heyecanlı, Bana daha da güzelleştiğimi söylüyor, iltifatlar yağdırıyor.' dedi.