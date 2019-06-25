Tülin Şahin, ortak dostları vasıtası ile tanıştığı Portekizli Pedro de Noronha ile nisanda nikah masasına oturmuştu. 38 yaşındaki Tülin Şahin geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayarak hayranlarına müjdeli haberi vermişti. Tülin Şahin hamilelik sürecini anlattı.
Giriş Tarihi: 25.6.2019 11:56Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 12:05
38 yaşındaki manken 4 aylık hamile. Bir kızı olacak. Yıllardır çocuk özlemi kurduğunu belirten Tülin Şahin, 'Hayallerime kavuşacağım günü iple çekiyorum. Eşim de çok heyecanlı, Bana daha da güzelleştiğimi söylüyor, iltifatlar yağdırıyor.' dedi.