Zerrin Özer’den boşanma kararının ardından bir hamle daha!

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, dolandırıcı olduğu ortaya çıkan eşi Murat Akıncı ile nikahtan 36 saat sonra ayrılık kararı almıştı. Özer, şimdi de savcılığa başvurup kendisinden 27 yaş küçük eşine uzaklaştırma kararı aldırdı.