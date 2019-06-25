Zerrin Özer’den boşanma kararının ardından bir hamle daha!
Zerrin Özer geçtiğimiz hafta evlendiği ve 36 saat sonra boşanma kararı aldığı eşi Murat Akıncı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Zerrin Özer nikah töreninin ardından çıkan haberlerle Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu öğrenmiş ve kriz geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Boşanma konusunda yaşadığı kararsızlığın ardından karar verdiğini ve boşanacağını açıklayan Zerrin Özer şimdi de bir hamle yaparak uzaklaştırma kararı aldırdı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 25.6.2019 11:40Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 11:43
Ünlü sanatçı Zerrin Özer, dolandırıcı olduğu ortaya çıkan eşi Murat Akıncı ile nikahtan 36 saat sonra ayrılık kararı almıştı. Özer, şimdi de savcılığa başvurup kendisinden 27 yaş küçük eşine uzaklaştırma kararı aldırdı.