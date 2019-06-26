Haberler > Günaydın Haberleri > İnci Türkay eski eşiyle olan davada karar çıktı

eski eşiyle olan davada karar çıktı

'a eski eşi iş insanı Ahmet Eroğlu tarafından açılan velayet davası mahkeme tarafından reddedildi. Bunun yanı sıra Eroğlu'nun nafaka kaldırılması yönündeki talebi de reddedildi. İşte İnci Türkay ve eski eşi arasında geçen davayla ilgili ayrıntılar…

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 11:03
İnci Türkay eski eşiyle olan davada karar çıktı

İş insanı Ahmet Eroğlu, 4 yıl önce İstanbul Aile Mahkemesi'ne giderek, eski eşi oyuncu 'a 'velayetin değiştirilmesi' ve 'nafakanın kaldırılması' için dava açtı.Dava dilekçesinde, "Ahmet Eroğlu ile İnci Türkay çifti 10 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştır. Boşanma protokolü gereği bugün 14 yaşında olan çocuğun velayeti anneye verilmiştir. Eğitim ve diğer masrafları baba Ahmet Eroğlu tarafından karşılanacaktır. Yine Rumeli Hisarı'ndaki 12 bin 700 lira olan evin kredi ödemeleri de baba Ahmet Eroğlu tarafından yapılacaktır. Ödemeler ayda 25 bin lirayı geçmiştir" ifadelerine yer verildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İnci Türkay eski eşiyle olan davada karar çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN