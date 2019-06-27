‘Çocuğumu dövüyorum gerekirse siz de dövün’

Eski futbolcu Emre Aşık, boşanmak üzere olduğu altı yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'ın çocuklarını darp ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre; Emre Aşık, Yağmur Aşık bir gün canlı yayındayken eve eşyalarını almaya gittiğinde çocuklarının darp edildiğini gördü. Bakıcı S.S., çocukları annelerinin dövdüğünü söyledi. Eşiyle karşılaşmak istemeyen Emre Aşık, çocuklarına darp raporu alamadan evden ayrıldı. İddianamede yer alan fotoğraflarda; çocuklardan birinin sol gözünün üstünde kızarıklık, diğerinin alnında morarma ve kızarıklık olduğu görülüyor.



OKUL MÜDÜRÜ KONUŞTU

Okula giden çocuklardan E.A.'nın okul müdürü A.D. tanık ifadesinde şunları söyledi:

"E.A. altına kaçırmaya başladı. Eve gitmek istemiyordu. Bana, 'Annem beni döver, bu kakalı kıyafetlerimi görmesin' dedi. Çok agresif olmuştu, herkese zarar veriyordu. Annesine onu pedagoga götürmesini söyledim. Annesi bana, 'Biz pedagogla mı büyüdük, dayak ile büyüdük. Akşam eve gelince ona gerekeni yapacağım. O bir canavar, ben dövüyorum, söz dinlemezse siz de dövün. Baş edemezseniz geleyim. Tek benden çekiniyor' diye karşılık verdi. Kendisine 'Çocukları dövmeyin' deyince de 'Onu ben doğurdum, istediğimi yaparım' dedi."

Okul müdürü A.D., iddialarını sıralamaya devam etti: "E.A. bir gün okula tornavidayla geldi. 'Bununla annemi ve kardeşlerimi öldüreceğim' dedi. Vücudunda morluklar vardı. 'Beni annem dövdü, ben öleceğim, cennete gideceğim. Allah'a annemi şikayet edeceğim' dedi."

Yağmur Aşık ise suçlamaları kabul etmedi. Bakıcı ile kızını eşyalarını çaldığı için işten attığını, okul müdürü E.A'nın ise Emre Aşık'a ilgi duyduğu için aleyhinde tanıklık yaptıklarını öne sürdü.

İddialar doğrultusunda Yağmur Aşık'ın 8 aydan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.



ŞAHİTLİK YAPMAMASI İÇİN BAKICIYI DA DARP ETTİ

Çocukların bakıcısı S.S. ifadesinde şunları söyledi: "Yağmur Hanım çok sinirli. Çocuklarının yüksek sesle konuşmalarına dayanamadığı için onları sürekli tartaklar. Olay günü çocuklar yine ses yaptı. Salona gelip 'Susar mısınız, bıktım sizden' diyerek çocuklardan birinin suratına tokat attı ve yüzünü darp etti. Çocukların kollarında ve bacaklarında morluklar gördüm. Bu olayla ilgili şahitlik yapmamam için beni de darp etti."

Bakıcının kızı tanık Ş.S. ise "Çocuklar bağrıştığında Yağmur Hanım 'Ömrümü tükettiniz, babanıza göndereceğim sizi' diyerek bağırdı. Sonra ortancaya tokat attı, saçını çekti" diye konuştu.

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