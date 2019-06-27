‘Çocuğumu dövüyorum gerekirse siz de dövün’ Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık...

'Annem beni dövdü. Ben öleceğim, cennete gideceğim. Annemi de Allah'a şikayet edeceğim. Bu tornavidayla annemi öldüreceğim'

Eski futbolcu Emre Aşık, boşanmak üzere olduğu altı yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'ın çocuklarını darp ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre; Emre Aşık, Yağmur Aşık bir gün canlı yayındayken eve eşyalarını almaya gittiğinde çocuklarının darp edildiğini gördü. Bakıcı S.S., çocukları annelerinin dövdüğünü söyledi. Eşiyle karşılaşmak istemeyen Emre Aşık, çocuklarına darp raporu alamadan evden ayrıldı. İddianamede yer alan fotoğraflarda; çocuklardan birinin sol gözünün üstünde kızarıklık, diğerinin alnında morarma ve kızarıklık olduğu görülüyor.