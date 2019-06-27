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‘Çocuğumu dövüyorum gerekirse siz de dövün’ 'ın eski eşi ...

’ın çocuklarını darp ettiği iddia edilen eşi ’a 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Aşık’ın, çocuğunun arkadaşlarına zarar verdiğini söyleyen okul müdürüne “Ben onu dövüyorum, söz dinlemezse siz de dövün” dediği yer alıyor.

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 08:35 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 08:37
‘Çocuğumu dövüyorum gerekirse siz de dövün’ Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık...

'Annem beni dövdü. Ben öleceğim, cennete gideceğim. Annemi de Allah'a şikayet edeceğim. Bu tornavidayla annemi öldüreceğim'

Eski futbolcu , boşanmak üzere olduğu altı yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi 'ın çocuklarını darp ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre; Emre Aşık, Yağmur Aşık bir gün canlı yayındayken eve eşyalarını almaya gittiğinde çocuklarının darp edildiğini gördü. Bakıcı S.S., çocukları annelerinin dövdüğünü söyledi. Eşiyle karşılaşmak istemeyen Emre Aşık, çocuklarına darp raporu alamadan evden ayrıldı. İddianamede yer alan fotoğraflarda; çocuklardan birinin sol gözünün üstünde kızarıklık, diğerinin alnında morarma ve kızarıklık olduğu görülüyor.

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‘Çocuğumu dövüyorum gerekirse siz de dövün’ Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık...
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