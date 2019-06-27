"Güven Bana" bu akşam Müge Anlı'nın sunumuyla atv'de başlıyor! 1 milyon TL para ödülü için hiç tanımadığınız biriyle hem ortak hem rakip olmanız gerekirse ona güvenir misiniz? Yoksa yarı yolda bırakır mısınız?

Güven Bana, Müge Anlı'nın sunumu ile atv'de başlıyor!

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?

"Güven Bana" 27 Haziran Perşembe akşamı Müge Anlı'nın sunumuyla atv'de!