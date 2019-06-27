Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil böyle duyurdu!

Yasmin Erbil, evinin banyosunda geçirdiği kaza sonrası yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden ve aylardır hastanede tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'le fotoğraf paylaşarak müjdeli haberi verdi.

BABASININ TABURCU OLACAĞINI DUYURDU

Evinin banyosunda geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bu sırada atlattığı kaçış sendromuna yıllar sonra yeniden yakalanan Mehmet Ali Erbil uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve babasının taburcu olacağını duyurdu.