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'ya aşk şiiri! Türkler olay hakeme abayı yaktı

Ekvador Ligi’nde Costa-Sierra maçını yöneten kadın hakem , yaptığı şakasıyla gündem oldu. Güzel hakem, oyuncuya kırmızı kart gösterecekmiş gibi yapıp, cebinden mendil çıkarıp güldü. İlgi odağı olan hakeme, bir Türk evlilik teklifinde bulunmuştu. Bu kez başka bir Türk ise ona aşk şiiri yazdı. Türk hayranı şiirinde “ Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın/Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin” dedi.

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 08:46 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 08:48
Fernanda Colombo'ya aşk şiiri! Türkler olay hakeme abayı yaktı

Yönettiği maçta yaptığı şakasıyla gündem olan Brezilyalı kadın hakem 'yu Türk erkekleri çok sevdi. Ünlü hakeme evlilik teklifinden sonra bir Türk de şiir yazarak ilan-ı aşkta bulundu.

YAPTIĞI ŞAKAYLA DA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Ekvador Ligi'nde, geçtiğimiz günlerde Costa ile Sierra takımları karşı karşıya geldi. Sierra'nın deplasmanda Costa'yı 5-2 yendiği maçta Brezilyalı kadın hakem Fernanda Colombo, başarılı yönetimi kadar bir futbolcuya yaptığı şakayla da adından söz ettirdi.

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Fernanda Colombo'ya aşk şiiri! Türkler olay hakeme abayı yaktı
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