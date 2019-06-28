Fernanda Colombo'ya aşk şiiri! Türkler olay hakeme abayı yaktı

Yönettiği maçta yaptığı kırmızı kart şakasıyla gündem olan Brezilyalı kadın hakem Fernanda Colombo'yu Türk erkekleri çok sevdi. Ünlü hakeme evlilik teklifinden sonra bir Türk de şiir yazarak ilan-ı aşkta bulundu.

YAPTIĞI ŞAKAYLA DA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Ekvador Ligi'nde, geçtiğimiz günlerde Costa ile Sierra takımları karşı karşıya geldi. Sierra'nın deplasmanda Costa'yı 5-2 yendiği maçta Brezilyalı kadın hakem Fernanda Colombo, başarılı yönetimi kadar bir futbolcuya yaptığı şakayla da adından söz ettirdi.