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ve 'tan kötü haber!

ve 'tan kötü haber geldi! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında bir süredir yaşanan problemlerden dolayı ünlü çiftin ayrıldığı iddia edildi. Mustafa Sandal'ın ayrılık olmadığı yönünde yaptığı açıklamalara rağmen Melis Sütşurup'un bu ilişkiyi istemediği iddia edildi. Peki Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup neden ayrıldı? İşte Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup ayrılığıyla ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.6.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 10:33
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'tan kötü haber!

(49) kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi 'tan (30) ayrıldı. 6 ay önce sosyal medyada tanışıp aşk yaşamaya başlayan sevgililer yine sosyal medya yüzünden yollarını ayırdı.

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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'tan kötü haber!
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