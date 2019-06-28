Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'tan kötü haber geldi! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında bir süredir yaşanan problemlerden dolayı ünlü çiftin ayrıldığı iddia edildi. Mustafa Sandal'ın ayrılık olmadığı yönünde yaptığı açıklamalara rağmen Melis Sütşurup'un bu ilişkiyi istemediği iddia edildi. Peki Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup neden ayrıldı? İşte Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup ayrılığıyla ilgili ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 28.6.2019 10:26Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 10:33
Mustafa Sandal (49) kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup'tan (30) ayrıldı. 6 ay önce sosyal medyada tanışıp aşk yaşamaya başlayan sevgililer yine sosyal medya yüzünden yollarını ayırdı.