Türkler olay hakeme abayı yaktı! Fernanda Colombo'ya aşk şiiri

Ekvador Ligi'nde, geçtiğimiz günlerde Costa ile Sierra takımları karşı karşıya geldi. Sierra'nın deplasmanda Costa'yı 5-2 yendiği maçta Brezilyalı kadın hakem Fernanda Colombo, başarılı yönetimi kadar bir futbolcuya yaptığı şakayla da adından söz ettirdi.







Karşılaşmada oyunun durduğu bir anda, yanından geçen oyuncuya bakarak elini arkasına götüren Colombo, kırmızı kart gösterecekmiş gibi yapıp arka cebinden çıkardığı mendille terini sildi ve futbolcuya bakarak gülümsedi.







Hakemin bu hareketi, başta sahadaki futbolcular olmak üzere tüm izleyenleri kahkahaya boğdu. Bu hareketiyle tüm dünyanın sempatisini kazanan Brezilyalı hakeme Türkler ayrı ilgi gösterdi.



'HEP GÜZELSİN'

Colombo'ya önce Türk takipçisinden evlilik teklifi geldi. Gelen teklife kocasının fotoğrafıyla yanıt veren güzel hakem için şiirler de yazıldı. Colombo, bir Türk hayranının kendisi için yazılan şiiri, sosyal medyada paylaştı. Şiirde 'Gözler ki senin en katı zulmün ve silahı /Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin / Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin' dizileri yer alıyor.

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