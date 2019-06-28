Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 28 Haziran 2019 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Haziran 2019 Cuma günü için burç yorumlarısabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 28 Haziran 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astrolojikonusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Temmuz ayı geliyor, dikkat!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 HAZİRAN 2019 CUMA - ASTROLOJİ

#Astrogündem: Güneş-Chiron 90'lığı hayatta tesadüflere yer olmadığına şahit olacağımız olayları ardı ardına getirebilir. Bugünden itibaren tüm dünyanın gündemi değişirken siyasi arenanın önde gelen isimleri toplumların dikkatini çekecek açıklamalarda bulunabilirler.

KOÇ: Benim de bir hayatım var deyip, çizgileri çekmeye hazırsın. Fakat sana sorumluluk yüklemekten ziyade yanında olmak isteyen insanları da hemen gözden çıkarma… Bugün karşılaşacağın insanlar seni belli konularda düşünmeye itebilir. Yine kıskançlık konuları ön plana çıkabilir. Kendine olan özgüvenini toparlamak isteyip, üstlerinle uzun zamandır planladığın konuşmayı yapmak isteyebilirsin.

BOĞA: Ay, bugün burcunda hareket ediyor. Bazı sırlar açıda çıkarken oklar seni de işaret edebilir. Arkandan konuşan, yüzüne gülen kişilerin gerçek niyetlerini öğreneceksin. Birilerinin senin hakkında yalan yanlış dedikodu yapmalarına tepki göstermemeyi tercih ederken, son gülenin iyi gülen olduğunu da göreceksin.

İKİZLER: Şans değil, şanssızlık bugünlerde benden yana diye düşünmekte haklısın. Etrafında meydana gelen aksiliklerin oluşma sürecinde mutlaka senin de ihmal ettiğin şeyler olduğu fikrini onaylamaktan başka bir yol gözükmüyor olabilir sana. Ailenden alacağın telefon kısa süreli şok yaşamana neden olabilir.