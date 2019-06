Sanata servet döküyor

BUGÜN NELER OLDU

Sibel Can, resim sanatına olan merakını koleksiyonerliğe dönüştürdü. Ünlü sanatçı Devrim Erbil'in eserlerini alan Can, şimdi de koleksiyonuna Ergin İnan'ın tablolarını ekledi. Can, Beykoz Konakları'ndan komşusu olan İnan'dan kendisi için özel bir tablo yapmasını istedi.Geçtiğimiz günlerde ünlü ressamı evinde ziyaret eden Can, kendisi için yapılan tabloyu inceledi. İnan imzalı tablo, yakında ünlü şarkıcının evinin duvarlarını süsleyecek. Sanata yatırım yapmayı seven Can, daha önce de tablolarını aldığı Devrim Erbil'in atölyesini ziyaret etmişti.