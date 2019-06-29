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Sanata servet döküyor

, kazancını sanata yatırmaya devam ediyor. Daha önce ressam ’den tablolar alan Can, rotasını bu kez başka ünlü bir ressam olan ’a çevirdi. İnan, Can’a özel bir tablo yapmaya başladı

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2019
Sanata servet döküyor
ÖZEL SİPARİŞ VERDİ
Sibel Can, resim sanatına olan merakını koleksiyonerliğe dönüştürdü. Ünlü sanatçı Devrim Erbil'in eserlerini alan Can, şimdi de koleksiyonuna Ergin İnan'ın tablolarını ekledi. Can, Beykoz Konakları'ndan komşusu olan İnan'dan kendisi için özel bir tablo yapmasını istedi.

EVİNDE ZİYARET ETTİ
Geçtiğimiz günlerde ünlü ressamı evinde ziyaret eden Can, kendisi için yapılan tabloyu inceledi. İnan imzalı tablo, yakında ünlü şarkıcının evinin duvarlarını süsleyecek. Sanata yatırım yapmayı seven Can, daha önce de tablolarını aldığı Devrim Erbil'in atölyesini ziyaret etmişti.
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Sanata servet döküyor
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