Bülent Ersoy savcılığa şikayet etmişti! Eylül Metin’in hakaret suçu işlediği tespit edildi ve…

Geçtiğimiz yıl ağır gribe yakalanıp hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy, kendisi hakkında “Diva, aslında Hepatit B” diyen şarkıcı Eylül Metin’den şikayetçi oldu. Diva’nın avukatı, “Ersoy’un Hepatit B hastası olmadığı açıktır. Kendisinin özel hayatı ihlal edilmiştir” dedi. Bülent Ersoy’un şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, Eylül Metin’in hakaret suçu işlediği tespit edildi. Metin’in 2 yıla kadar hapsinin istendiği davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşma, Metin’in ifadesinin alınması için Kasım ayına ertelendi.