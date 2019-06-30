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savcılığa şikayet etmişti! ’in hakaret suçu işlediği tespit edildi ve…

Geçtiğimiz yıl ağır gribe yakalanıp hastaneye kaldırılan , kendisi hakkında “Diva, aslında Hepatit B” diyen şarkıcı ’den şikayetçi oldu. Diva’nın avukatı, “Ersoy’un Hepatit B hastası olmadığı açıktır. Kendisinin özel hayatı ihlal edilmiştir” dedi. Bülent Ersoy’un şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, Eylül Metin’in hakaret suçu işlediği tespit edildi. Metin’in 2 yıla kadar hapsinin istendiği davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşma, Metin’in ifadesinin alınması için Kasım ayına ertelendi.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 30.6.2019 10:27
Bülent Ersoy savcılığa şikayet etmişti! Eylül Metin’in hakaret suçu işlediği tespit edildi ve…

, grip rahatsızlığı geçirdiği sırada 'Diva aslında Hepatit B' iddiasını ortaya atan 'e dava açmıştı. Dava, Eylül Metin'in ifadesinin alınması için Kasım'a ertelendi.

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Bülent Ersoy savcılığa şikayet etmişti! Eylül Metin’in hakaret suçu işlediği tespit edildi ve…
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