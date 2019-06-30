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bu olayı konuşuyor! Ünlü restoranı karıştıran olay

bu olayı konuşuyor. İstanbul’un popüler mekanlarından birinde, sosyetik bir kadın, “Çantam çalındı!” diyerek ortalığı ayağa kaldırıyor. Mekanın kapılarını kapattırıp kimsenin dışarı çıkmasına izin vermiyor. 150 bin lira değerindeki çanta bir türlü bulunamıyor. Peki sonra ne mi oluyor... Günaydın köşe yazarı Mert Vidinli, kaleme aldı. İşte o yazı…

MERT VİDİNLİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 30.6.2019 12:33
Sosyete bu olayı konuşuyor! Ünlü restoranı karıştıran olay

Yazın en sıcak günlerindeyiz. Ama bu gündemi sıkı sıkıya takip etmediğimiz anlamına gelmez. Her gün yeni bir mevzuya uyanıyoruz... Özellikle akıllı telefonlarımızı elimizden düşürmeden WhatsApp gruplarında dönen muhabbet tam bir gıybet kazanı. Özellikle 'WhatsApp magazini' diye bir durum var. Olaylar, dedikodular; gazetelere, internet sitelerine, hatta Insta magazin hesaplarına düşmeden WhatsApp gruplarına düşüyor. Kimse yüz yüze dedikodu yapmıyor artık, hatta televizyon programlarında masaya yatırılan mevzular da kesmiyor. İşte tam da böyle bir anda gruplardan birinden bir kız arkadaşım yazıyor 'Instagrameskortlarından çok sıkıldım' diye. "Engelledikçe ürüyorlar. Kocamı normal hayatta kollamak yetmediği gibi bir de Instagram'daki kadınlar başımızda. Ne yapacağım bilemedim?" diyor. Aman eşlerinize dikkat hanımlar.

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Sosyete bu olayı konuşuyor! Ünlü restoranı karıştıran olay
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