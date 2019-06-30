Sosyete bu olayı konuşuyor! Ünlü restoranı karıştıran olay

Yazın en sıcak günlerindeyiz. Ama bu gündemi sıkı sıkıya takip etmediğimiz anlamına gelmez. Her gün yeni bir mevzuya uyanıyoruz... Özellikle akıllı telefonlarımızı elimizden düşürmeden WhatsApp gruplarında dönen muhabbet tam bir gıybet kazanı. Özellikle 'WhatsApp magazini' diye bir durum var. Olaylar, dedikodular; gazetelere, internet sitelerine, hatta Insta magazin hesaplarına düşmeden WhatsApp gruplarına düşüyor. Kimse yüz yüze dedikodu yapmıyor artık, hatta televizyon programlarında masaya yatırılan mevzular da kesmiyor. İşte tam da böyle bir anda gruplardan birinden bir kız arkadaşım yazıyor 'Instagrameskortlarından çok sıkıldım' diye. "Engelledikçe ürüyorlar. Kocamı normal hayatta kollamak yetmediği gibi bir de Instagram'daki kadınlar başımızda. Ne yapacağım bilemedim?" diyor. Aman eşlerinize dikkat hanımlar.