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takipçisine kızdı: Burun kıvırıyorsunuz gidip çakmasını alıyorsunuz

Bir hayranı, Ben Fero ile çektiği klip için 'ı eleştirdi: "Şarkı güzel olmuş da o kıyafetleri giymeseydin daha iyi olurdu!" Akalın, hayranına sert yanıt verdi: "O Gucci'leri, Ben Fero giymemi istedi. Bu kadar kompleksli olmayın. Bana burun kıvırıyorsunuz ama sonra gidip o kıyafetlerin çakmasını alıyorsunuz."

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019
Demet Akalın takipçisine kızdı: Burun kıvırıyorsunuz gidip çakmasını alıyorsunuz

Rap dünyasına hızlı bir giriş yapan Ben Fero'nun 'Demet Akalın' şarkısının klibi yoğun ilgi gördü. Kısa sürede 3 milyona dayanan klipte rol alan Demet Akalın, yine tarzını konuşturdu. Baştan aşağı Gucci marka bir kostümle klipte yer alan Akalın, eleştirilerden de nasibini aldı.
Sosyal medyada bir takipçisi, 'Şarkı güzel olmuş da o kıyafetleri giymeseydin daha iyi olurdu' diye yazınca, Akalın cevap vermekte gecikmedi: "Gucci'leri Ben Fero istedi. Bu kadar kompleksli olmayın. Burun kıvırıyorsunuz sonra gidip çakmasını alıyorsunuz. Bırak Gucci'yi, 2 milyon olmuş şarkı. Adıma şarkı yapılmış, gerisi hikaye. Allah size de bu kadar sevilmeyi nasip etsin."

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Demet Akalın takipçisine kızdı: Burun kıvırıyorsunuz gidip çakmasını alıyorsunuz
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