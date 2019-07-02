Zeki Müren’in kemikleri sızlıyor

GÜNAYDIN ADIM ADIM BODRUM'U DOLAŞIYOR

Bodrum halkı ve tatilciler, Bodrum merkezine yaklaşık 500 metre uzaklığındaki Bardakçı Koyu'nda pislik içinde denize giriyor. Sahil şeridinde dolaşırken yaklaşık 200 metrekarelik küçük bir halk plajına indim ve insanların yüzündeki o çaresizliği kendi gözlerimle gördüm. Sahil yan otellerin çöp torbaları ve alkol şişelerinden geçilmiyordu.



'SİZİ BİZE ALLAH GÖNDERDİ'

Denize giren bir grup aile ile tesadüfen bu konu hakkında konuştum. "Ben gazeteciyim" dediğimde neredeyse boynuma sarılacaklardı. Ağızlarından çıkan ilk söz "Seni bize Allah gönderdi" oldu ve tüm şikayetlerini tek tek dile getirdiler: "Daha önceleri Bardakçı Koyu'nda merhum sanat güneşimiz Zeki Müren denize girerdi. Burası o zamanlar çok güzeldi. Şimdi ise pislik içinde. Her gün pislikleri ben temizliyorum, sırf Bodrum'a 'Pis' demesinler diye. Merhum Zeki Müren'in kemikleri sızlıyordur şimdi. Biz küçükken Müren'le burada hep beraberdik. Türkçe'si çok güzeldi. Benim tek isteğim halka açık olan bir plajın temiz kalması. Burada her gün en az 100 kişi denize giriyor. Biz de Bodrum halkı olarak buraların temiz olmasını istiyoruz. Böyle bir koya pislik yakışmaz. Başkanın bu işe el atması lazım. Biz şezlong bile istemiyoruz, temiz olsun yeter, havlularımızı sereriz."



'SESİMİZİ DUYUN ARTIK!'

Bodrumlu bir başka vatandaş ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Başka yerlere tesis yapıyorlar, biz onu istemiyoruz ki... Bardakçı Koyu temiz olsun yeter. Başkan artık bir el atsın, sesimizi duyurmak istiyoruz."

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