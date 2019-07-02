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235 gün sonra taburcu oldu! İşte Mehmet Ali Erbil’in açıklamaları…

aylar sonra taburcu oldu. Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve 235 gündür hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, bugün taburcu oldu. Basın mensuplarının karşısına geçen Mehmet Ali Erbil zaman zaman duygusal anlar yaşadı. İşte Mehmet Ali Erbil’in o açıklaması…

Giriş Tarihi: 2.7.2019 17:57 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 18:28
Mehmet Ali Erbil 235 gün sonra taburcu oldu! İşte Mehmet Ali Erbil’in açıklamaları…

Mehmet Ali Erbil " Hastane personeline çok teşekkür ediyorum. İlk eşime ve büyük kızıma çok teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca başımdan ayrılmadılar. Damadım bana yeniden duaları öğretti. Ben gözümü açamıyordum o dua okuyordu, ben tekrar ediyordum" dedi.

O SES HAYATA DÖNDÜRDÜ...

Banyoda düşüp hastaneye kaldırıldıktan sonra aylarca uyutulan Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zor günleri ilk kez Günaydın'a anlatmıştı. Uyandığında dili dışında hiçbir yerini kıpırdatamadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, "O günlerde Allah'a 'Bir tek bana sol elimi bahşet, hiç olmazsa hayatım biraz kolaylaşsın' diye dua ettim ve gerçekten de sol elimi oynatmaya başladım sonrasında" diye konuştu. Duanın gücüne çok inandığını söyleyen Erbil, "Beni, sevenlerimin duaları ayağa kaldırdı" dedi. Kendisini hayata izleyicilerinin 'Mehmet Ali Bey' seslerinin döndürdüğünü söyleyen ünlü şovmen, başlarda hiç iyileşemeyeceğini düşündüğünü, doktor kardeşine 'Eğer böyle yaşayacaksam benim fişimi çek' dediğini sözlerine ekledi.

Mehmet Ali Erbil: Kardeşime benim fişimi çekin dedim

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Mehmet Ali Erbil 235 gün sonra taburcu oldu! İşte Mehmet Ali Erbil’in açıklamaları…
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