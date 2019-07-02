Magazin gündemini sarsan son dakika haberi! Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın çocuklarının velayetleri...

Yağmur Sarnıç ile boşanma aşamasında olan Emre Aşık'tan yeni hamle. Emre Aşık, boşanmak üzere olduğu 6 yıllık eşi Yağmur Aşık'a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı.

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