Magazin gündemini sarsan son dakika haberi! Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın çocuklarının velayetleri...

Son dakika haberinin ayrıntıları ortaya çıktı: Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasında bir süredir devam eden kriz Emre Aşık'ın çocukların velayetini almasıyla sonuçlandı. Emre Aşık’ın çocuklarını darp ettiği iddia edilen eşi Yağmur Aşık’a 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Emre Aşık, kendisini aldattığı ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen Yağmur Sarnıç'tan çocuklarını alabilmek için dava açmıştı. Alınan son dakika bilgisine göre Emre Aşık çocuklarının velayetini aldı. İşte Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında yaşanan gelişmeler...
Giriş Tarihi: 2.7.2019 12:10Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 12:10
Yağmur Sarnıç ile boşanma aşamasında olan Emre Aşık'tan yeni hamle. Emre Aşık, boşanmak üzere olduğu 6 yıllık eşi Yağmur Aşık'a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı.